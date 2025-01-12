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«Арсенал» — «МЮ»: во сколько начнётся матч Кубка Англии, где смотреть трансляцию

«Арсенал» — «МЮ»: во сколько начнётся матч Кубка Англии, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 12 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

Игра не будет показана официально на территории России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне команды успели к этому моменту провести друг с другом один матч, который состоялся в Лондоне 4 декабря. В той игре победу со счётом 2:0 праздновали «канониры».

Отметим, что манкунианцы подходят к этой игре с безвыигрышной серией длиною в пять матчей во всех турнирах. «Арсенал», в свою очередь, не смог добиться побед в двух последних встречах.

Календарь Кубка Англии-2024/2025
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