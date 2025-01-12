Гарри Кейн — о «Золотом мяче»: моя игра делает меня достойным кандидатом на эту награду

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн заявил, что считает себя достойным кандидатом на «Золотой мяч».

«Разумеется, я об этом думаю! И, по правде сказать, мечтаю об этом. Думаю, что моя игра делает меня достойным кандидатом на эту награду. Я выступаю за такие команды, как «Бавария» и сборная Англии, для которых в порядке вещей претендовать на большие титулы.

Я с детства мечтал о «Золотом мяче», а ещё больше — когда его получали Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые придавали ему особый блеск», — приводит слова Кейна L'Equipe.

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в 2023 году. С английским клубом нападающий дважды становился финалистом Кубка английской футбольной лиги и один раз — Лиги чемпионов. В составе сборной Англии Кейн является двукратным серебряным призёром чемпионата Европы (2020, 2024). В нынешнем сезоне футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он забил 21 гол и сделал девять результативных передач.

Напомним, в голосовании на «Золотой мяч» — 2024 победил полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри. Вторым стал форвард «Реала» Винисиус Жуниор.