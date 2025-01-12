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Федерико Вальверде: иногда «Реал» слишком сильно верит в себя

Федерико Вальверде: иногда «Реал» слишком сильно верит в себя
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде считает, что «сливочным» не стоит быть чрезмерно уверенными в себе в преддверии финального матча Суперкубка Испании с «Барселоной», который состоится сегодня, 12 января.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если ты проигрываешь, то у тебя кипит кровь, если выигрываешь, то ты в эйфории. У «Реала» могут быть хорошие матчи, а могут — и плохие. Но наша команда является той, которая всегда стремится выигрывать всё. Я поддерживаю такой подход. Нам необходимо продолжать работать со спокойствием. Два наших поражения [в матчах с «Барселоной»] пошли нам на пользу, ведь иногда мы слишком сильно верим в себя», — приводит слова Вальверде Marca.

«Королевский клуб» уступил «Барселоне» в матче 11-го тура Ла Лиги со счётом 0:4, а также в товарищеской игре, состоявшейся минувшим летом (1:2).

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