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Мбаппе забавно отреагировал на кричалку фаната «Барселоны»

Мбаппе забавно отреагировал на кричалку фаната «Барселоны»
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В Сети появился ролик с реакцией звёздного нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе на кричалку болельщика «Барселоны» в преддверии сегодняшнего финала Суперкубка Испании между командами, который пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия).

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Француз раздавал автографы своим поклонникам на улице, и в какой-то момент некий фанат «Барселоны» выкрикнул: «Да здравствует «Барса», да здравствует Каталония». Реакция Мбаппе оказалась весьма искренней:

Матч между «Реалом» и «Барселоной» начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

В нынешнем сезоне команды успели к этому моменту провести между собой один «эль класико». 26 октября в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» разгромила «Реал» в гостях со счётом 4:0.

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