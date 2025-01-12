Мбаппе забавно отреагировал на кричалку фаната «Барселоны»

В Сети появился ролик с реакцией звёздного нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе на кричалку болельщика «Барселоны» в преддверии сегодняшнего финала Суперкубка Испании между командами, который пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия).
Француз раздавал автографы своим поклонникам на улице, и в какой-то момент некий фанат «Барселоны» выкрикнул: «Да здравствует «Барса», да здравствует Каталония». Реакция Мбаппе оказалась весьма искренней:
Матч между «Реалом» и «Барселоной» начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.
В нынешнем сезоне команды успели к этому моменту провести между собой один «эль класико». 26 октября в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» разгромила «Реал» в гостях со счётом 4:0.