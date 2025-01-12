Стали известны три фактора, от которых зависит, продаст ли «Барселона» Араухо в «Ювентус»

«Барселона» не желает продавать центрального защитника Рональда Араухо, интерес к которому проявляет «Ювентус», однако готова рассмотреть этот вариант при нескольких условиях. Об этом сообщает Sport.es.

Во-первых, представители сине-гранатовых намерены провести встречу с Араухо на следующей неделе, поскольку хотят, чтобы он лично подтвердил желание покинуть каталонский клуб. В случае, если защитник подтвердит своё намерение, тогда «Барселона» начнёт всерьёз рассматривать вариант с его продажей в «Ювентус».

Во-вторых, в стане сине-гранатовых хотят, чтобы зимнее предложение туринского клуба существенно превышало сумму, за которую Араухо можно будет продать летом, когда его трансферная стоимость снизится ввиду того, что до конца его контракта останется год.

В-третьих, как подчёркивает источник, многое будет зависеть от исхода финала Суперкубка Испании с «Реалом», который состоится сегодня, 12 января. В случае поражения «Барселоны» шансы на продажу Араухо снизятся.

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