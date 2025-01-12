Вальверде высказал своё отношение к ситуации с регистрацией Ольмо и Виктора

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде ответил на вопрос, что он думает насчёт ситуации с регистрацией полузащитника «Барселоны» Даниэля Ольмо и нападающего сине-гранатовых Пау Виктора.

«Не собираюсь высказывать мнение по поводу того, что меня не касается, ведь это не моя работа. Поставив себя на их место, я понимаю, что это сложно, потому что футболист всегда хочет играть. Трудно тренироваться, зная, что не сможешь принять участие в матчах. Особенно учитывая то, с какой страстью большинство из нас надевают футболки своих клубов… это тяжело. Иногда игрокам приходится сталкиваться с такими неприятными ситуациями», — приводит слова Вальверде пресс-служба «Реала» на официальном сайте.

Ранее Ла Лига отказала «Барселоне» в регистрации Ольмо и Виктора на вторую часть сезона, однако Высший совет спорта Испании позволил это сделать.

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