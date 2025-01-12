Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вальверде высказал своё отношение к ситуации с регистрацией Ольмо и Виктора

Вальверде высказал своё отношение к ситуации с регистрацией Ольмо и Виктора
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде ответил на вопрос, что он думает насчёт ситуации с регистрацией полузащитника «Барселоны» Даниэля Ольмо и нападающего сине-гранатовых Пау Виктора.

«Не собираюсь высказывать мнение по поводу того, что меня не касается, ведь это не моя работа. Поставив себя на их место, я понимаю, что это сложно, потому что футболист всегда хочет играть. Трудно тренироваться, зная, что не сможешь принять участие в матчах. Особенно учитывая то, с какой страстью большинство из нас надевают футболки своих клубов… это тяжело. Иногда игрокам приходится сталкиваться с такими неприятными ситуациями», — приводит слова Вальверде пресс-служба «Реала» на официальном сайте.

Ранее Ла Лига отказала «Барселоне» в регистрации Ольмо и Виктора на вторую часть сезона, однако Высший совет спорта Испании позволил это сделать.

Материалы по теме
Вальверде: офсайды Мбаппе? Я не могу давать уроки чемпиону мира и французской легенде

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android