Защитник «Ростова»: возможно, Круговой уже превосходит Дугласа Сантоса

Защитник «Ростова» Николай Поярков не исключил, что защитник ЦСКА Данил Круговой на данный момент является сильнее своего бывшего одноклубника по «Зениту» и коллеги по амплуа Дугласа Сантоса.

«Лучший левый защитник лиги? Дуглас Сантос. Из этнических россиян? Круговой.

Правильно ли, что он ушёл из-под Дугласа? Может, и правильно, сейчас играет постоянно. Но он и играя в «Зените» уровень свой показывал. Понятно, что Дуглас — это Дуглас, но Круговой может спокойно и в «Зените» играть. Считаю, что у него большой потенциал. Он будет сильнее Дугласа, если не сильнее его уже сейчас.

Считаю ли, что Круговой сильнее Дугласа? Возможно, да», — приводит слова Пояркова «РБ Спорт».

26-летний Круговой провёл 18 матчей за красно-синих в текущем сезоне чемпионата России, в которых забил один гол.