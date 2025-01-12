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Новый мексиканский клуб нацелен на Хамеса Родригеса — Marca

Новый мексиканский клуб нацелен на Хамеса Родригеса — Marca
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33-летний колумбийский полузащитник Хамес Родригес интересен мексиканскому клубу «Леон», об этом пишет Marca. Ранее сообщалось, что футболист разорвал контракт с «Райо Вальекано» и покинул клуб в качестве свободного агента.

По информации источника, колумбиец также заинтересован в предложении из-за возможности сыграть на клубном чемпионате мира. При этом отмечается, что точное решение пока не принято, поскольку у Родригеса есть другие предложения из Колумбии и Аргентины.

Ранее СМИ писали, что колумбиец может стать игроком другого мексиканского клуба «Америка».

В нынешнем сезоне футболист принял участие в семи матчах в составе испанского клуба во всех турнирах и отметился одной результативной передачей, проведя на поле в общей сложности 205 минут.

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