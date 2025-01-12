Игрок «Спартака» Литвинов: времени отдохнуть хватило, я в отличной форме

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как провёл отпуск во время зимней паузы.

«Я в отличной форме. Для всех ребят была программа, тренеры были на связи. Программу выполнял всю. Все понимают, что есть Новый год. 2 января вечером уже была тренировка. Отдохнул, времени хватило. Летом времени меньше. Зимой всегда есть время отдохнуть», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В текущем сезоне РПЛ 23-летний Литвинов провёл 13 матчей за столичный коллектив, в которых не смог отметиться результативными действиями.

По итогам первой части сезона чемпионата России красно-белые занимают третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков после 18 сыгранных матчей.