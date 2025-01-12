Руслан Литвинов: у «Спартака» есть возможность побороться за чемпионство РПЛ

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о возможности красно-белых побороться за чемпионство РПЛ в нынешнем сезоне.

«Рад, что у «Спартака» два очка до первого места. Помню наш разговор, когда было до него 11 очков, и все кричали, что это нереально. Команда в тройке, есть возможность побороться за чемпионство.

Я получил красную карточку и вылетел на две игры. Команда их выиграла. Есть время на сборах, чтобы поработать», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

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