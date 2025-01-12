Литвинов: думаю, Промес приедет на матчи «Спартака» в ОАЭ — увидимся

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о турнирах на сборах и возможной встрече с нидерландским нападающим Квинси Промесом, ныне выступающим за «Дубай Юнайтед», на матчах красно-белых в ОАЭ.

«Думаю, что Промес приедет на матчи «Спартака» в ОАЭ. Увидимся!

Турнир на сборах — это плюс. Форма набирается во время игр, гораздо проще набрать. Все прекрасно понимают, что тяжело найти соперника в такое время, когда идут чемпионаты», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017-м в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Дубай Юнайтед» четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.