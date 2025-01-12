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Гвардиола: желание Уокера уйти? Предпочитаю работать с игроками, которые мыслями в «Сити»

Гвардиола: желание Уокера уйти? Предпочитаю работать с игроками, которые мыслями в «Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о желании правого защитника команды Кайла Уокера покинуть «горожан».

«Он [Уокер] просил об уходе ещё два года назад после требла. Тогда его хотела «Бавария», но их предложение было недостаточно хорошим. Не можем понять, как клуб обходился бы без Кайла в течение стольких лет. Невозможно представить, что мы делали бы без него все эти годы. [Однако] Я предпочитаю использовать других игроков, которые мыслями здесь.

Возможно, я ошибаюсь, но я всё ещё убеждён, что у нас нет никого, кто не хотел бы быть там, где он есть. Он попросил изучить варианты, это не значит, что это произойдёт, потому что никогда не знаешь ситуацию.

Я очень уважаю Кайла. С его первого сезона здесь «Манчестер Сити» начал выигрывать, выигрывать и выигрывать. Уокер был важен, как для сборной, так и для нашей команды. Однако он сказал: «Я хочу изучить варианты, прислушаться к разуму и сердцу. Хочу рассмотреть все варианты», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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