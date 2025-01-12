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Защитник «Спартака» Литвинов ответил, познакомился ли с новым спортдиректором Кахигао

Защитник «Спартака» Литвинов ответил, познакомился ли с новым спортдиректором Кахигао
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что пока не имел возможности познакомиться с новым спортивным директором красно-белых Фрэнсисом Кахигао.

«Не успели познакомиться с новым спортивным директором. Сегодня приехали на медобследование, с ребятами увиделись впервые после отпуска. Думаю, на сборах нам его представят», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» официально объявил о назначении Кахигао 3 января. Он сменил на этом посту португальца Томаша Амарала, который работал в клубе с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года.

По итогам первой части сезона чемпионата России красно-белые занимают третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков после 18 сыгранных матчей.

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