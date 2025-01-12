Круговой: в «Зените» я ни на кого не обижен. Нет цели доказать, что со мной зря расстались

Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил о том, что не имеет обид на «Зенит» за то, что прошлой зимой клуб из Санкт-Петербурга принял решение расстаться с ним.

— Первый матч после паузы — игра с «Зенитом».

— Петербург родной город для меня, много времени провёл там. Конечно, будет принципиальная игра. Цель — выиграть.

Нет цели доказать, что со мной зря расстались. Я ни на кого не обижен. Есть просто цель — выйти и победить с ЦСКА, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

26-летний Круговой провёл 18 матчей за красно-синих в текущем сезоне чемпионата России, в которых забил один гол.

Армейцы закончили первую часть нынешнего сезона РПЛ на шестом месте, набрав 31 очко после 18 матчей.