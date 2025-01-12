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«Реал» опубликовал 7-минутное видео с ошибками арбитра, назначенного на финал Суперкубка

«Реал» опубликовал 7-минутное видео с ошибками арбитра, назначенного на финал Суперкубка
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Клубное телевидение мадридского «Реала» опубликовало семиминутное видео с ошибками судьи Хесуса Хиль Мансано, назначенного на финал Суперкубка Испании с «Барселоной», который пройдёт сегодня, 12 января, в Джидде (Саудовская Аравия).

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отдельное место в разборе ошибок арбитра «сливочные» уделили весеннему скандалу, когда Мансано не засчитал гол Джуда Беллингема в ворота «‎Валенсии» при счёте 2:2. Арбитр дал свисток на девятой добавленной минуте к матчу прямо перед ударом головой англичанина. После этого решения последний дал волю эмоциям, в результате чего заработал двухматчевую дисквалификацию.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

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