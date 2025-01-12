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Главный тренер «Локомотива» Галактионов подвёл итоги медосмотра команды

Главный тренер «Локомотива» Галактионов подвёл итоги медосмотра команды
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о результатах медицинского осмотра, который прошли футболисты его команды.

«Мы оперативно получили результаты по беговой работе и измерению состава жировой массы — с этим у нас всё хорошо. Более детальные анализы получим либо сегодня вечером, либо завтра. Первично команда находится в хорошем состоянии. Все выполнили индивидуальную работу, которая была расписана на отпуск. Это даёт возможность без раскачки и втягивающих дней начать тренировочную работу. На сегодняшний день все здоровы», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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