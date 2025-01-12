Пресс-служба РПЛ подшутила над покрасившим волосы Мухиным, сравнив его с Эминемом

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в своём телеграм-канале опубликовала пост с фотографией полузащитника московского ЦСКА Максима Мухина с покрашенными в белый цвет волосами, сравнив его с известным американским рэпером Эминемом (Маршалл Мэтерс).

Пресс-служба РПЛ сопроводила эту фотографию следующим комментарием:

Все: Эминема из ЦСКА не существует, он не сможет тебе навредить

В то же время Эминем из ЦСКА: (смайлики глаз, смотрящих в сторону)

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

Похожий цвет волос был у Эминема на разных этапах его карьеры.

Мухин выступает в составе красно-синих с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 69 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

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