Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пресс-служба РПЛ подшутила над покрасившим волосы Мухиным, сравнив его с Эминемом

Пресс-служба РПЛ подшутила над покрасившим волосы Мухиным, сравнив его с Эминемом
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в своём телеграм-канале опубликовала пост с фотографией полузащитника московского ЦСКА Максима Мухина с покрашенными в белый цвет волосами, сравнив его с известным американским рэпером Эминемом (Маршалл Мэтерс).

Пресс-служба РПЛ сопроводила эту фотографию следующим комментарием:

Все: Эминема из ЦСКА не существует, он не сможет тебе навредить

В то же время Эминем из ЦСКА: (смайлики глаз, смотрящих в сторону)

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

Похожий цвет волос был у Эминема на разных этапах его карьеры.

Мухин выступает в составе красно-синих с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 69 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме
Агент Мухина: Макс очень соскучился по футболу, он должен доказывать, что зря его забыли

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android