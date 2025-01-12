Галактионов: у «Локомотива» есть план, который не первый год приносит результаты

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о тренировочном процессе команды.

«Есть план тренировочной работы, есть направленность, которая уже не первый год приносит определённые результаты. Будем вносить небольшие корректировки, но главное, что запланированный объём работы будет предоставлен команде», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, «Локомотив» ушёл на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, хотя на старте сезона железнодорожники боролись за первую строчку.

Турнирную таблицу чемпионата России после 18-го тура возглавляет «Краснодар». Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», который заработал 39 очков. Тройку лидеров чемпионата замыкает московский «Спартак», у которого 37 очков.