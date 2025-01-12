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Михаил Галактионов: «Локомотив» ограничен в ресурсах, мы должны жить по средствам

Михаил Галактионов: «Локомотив» ограничен в ресурсах, мы должны жить по средствам
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о трансферных планах команды в зимнее межсезонье.

«Любой тренер хочет качественных игроков, мы не являемся исключением. Не совсем правильно будет говорить, какие позиции планируется усилить, потому что сегодня есть ребята, которые конкурируют. Они действуют очень дисциплинированно, работают и стараются добиваться результата. Что касается планов, сложно о чём-то говорить.

Руководство обозначило, что на сегодняшний день мы ограничены в ресурсах. Мы должны жить по средствам. Пока нет понимания, какое количество новичков планируется. Мы должны чётко понимать, что, если футболист иностранный, он должен быть сильнее российского. Также должно быть приемлемым соотношение цена-качество в реалиях российского футбола», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» ушёл на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 18 игр.

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