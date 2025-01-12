Галактионов отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к Ненахову

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к защитнику Максиму Ненахову.

«От кого была история по интересу от «Спартака»? К сожалению, мы просыпаемся с определёнными интервью экспертов и ложимся с ними. В большей степени это не соответствует действительности. Думаю, пресс-служба уже комментировала. У нас есть состав, русский костяк игроков, который мы старались сформировать. Для нас очень важно его сохранить в сегодняшних реалиях, чтобы наша русская команда могла дальше двигаться. Нам важно, чтобы команда сделала ещё один шаг вперёд в своём развитии, игровой составляющей, чтобы эти ребята у нас прибавляли. Дальше уже будем смотреть», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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