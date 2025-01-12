Галактионов рассказал, как «Локомотив» отреагировал на уход Миранчука и Глушенкова летом

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как в команде отреагировали на уход полузащитника Антона Миранчука и нападающего Максима Глушенкова.

— Как команда отреагировала на уход лидеров в лице Миранчука и Глушенкова?

— Коллеги, уже полгода многие СМИ задают этот вопрос. Я неоднократно отвечал. Команда стала единым целым и коллективом. Она сделала шаг вперёд в своём развитии с точки зрения организации и качества игры. На тот момент для нас эти потери были ощутимыми. Но мы немного видоизменили структуру и стиль игры, поэтому стали более цельными. Качества игроков, которые сегодня есть, раскрываются и позволяют ребятам быть востребованными, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Антон Миранчук перешёл из «Локомотива» в швейцарский клуб «Сьон» осенью 2024 года в статусе свободного агента. Максим Глушенков перешёл в санкт-петербургский «Зенит» летом 2024 года.