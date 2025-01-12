Глава «Локомотива» Нагорных: нет никакой саги с подписанием нового контракта с Батраковым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о будущем контракте 19-летнего полузащитника Алексея Батракова.

«Нет никакой саги с подписанием нового контракта с Батраковым. Идёт нормальная работа клуба со своим воспитанником. Понимаю, что в межсезонье востребована любая информация, но хочу всех успокоить. Нет никакой задачи подписать контракт до определённой даты. Как будет готово, всё будет подписано», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Действующее соглашение Батракова с железнодорожниками действует до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне РПЛ он провёл 17 матчей, в которых забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.

«Локомотив» ушёл на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 18 игр.