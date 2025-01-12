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Галактионов ответил, что пожелает болельщикам в день создания сообщества «Локомотив»

Галактионов ответил, что пожелает болельщикам в день создания сообщества «Локомотив»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов обратился с пожеланиями к сообществу ДСО «Локомотив».

— 12 января — праздник для ДСО «Локомотив». Что пожелаете сообществу?
— Пожелаем, чтобы наш клуб был стабильно устойчивым, чтобы так же и радовал своих болельщиков игрой. Наши болельщики очень преданные, справедливые. В своей степени они очень правильно реагируют на ситуации — иногда поддерживают, когда есть хорошие моменты, иногда критикуют, что тоже справедливо. Но самое главное, что их отличает, — преданность клубу.

Со своей стороны мы будем стараться двигаться вперёд, показывать хорошее качество игры и добиваться результатов. Этого желают все наши футболисты — двигаться вперёд в плане результатов, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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