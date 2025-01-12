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Галактионов: состав игроков «Локомотива» позволяет нам конкурировать

Галактионов: состав игроков «Локомотива» позволяет нам конкурировать
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о конкурентоспособности нынешнего состава железнодорожников.

«Конечно, я неоднократно говорил, что отрезок до зимнего перерыва был достаточно стабильный. Понятно, что небольшие перепады по результатам случились, но думаю, что состав и подбор игроков позволяет конкурировать. Конечно, мы хотим усилить определённые позиции. Если нет, то будем играть обоймой, которая у нас есть. Она конкурентная.

В ряде позиций у нас конкурентные игроки, что позволит нам добиваться положительного результата. У меня нет сомнений, что мы будем готовы и дисциплинированны», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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