Галактионов: в глубине мы все желаем нашего возвращения на международную арену

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что желает возвращения России на международную арену.

— Появился ли оптимизм после снятия бана с некоторых видов спорта?

— Мы, конечно, в глубине своей души все желаем нашего возвращения. Но сложно сейчас говорить. Надо дождаться, насколько изменится геополитическая ситуация. От этого надо будет в большей степени отталкиваться, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Россия не участвует в еврокубковых турнирах с 2022 года. Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году ожидает положительных изменений по вопросу допуска российских команд к международным турнирам. В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей: с Сербией (4:0), Беларусью (0:4), Вьетнамом (0:3), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).