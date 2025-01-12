Галактионов прокомментировал спад результатов «Локомотива» в концовке первой части РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о неудачах команды в концовке первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Есть комплекс причин — ограниченная обойма футболистов. Мы понимаем ряд факторов, которые произошли. Они не для широкого круга общественности. Мы сделали коррективы. Если возникает такая ситуация, надо на неё реагировать. Что мы и сделали. Матч в Краснодаре показал, что на отрезок из неудовлетворительных результатов мы отреагировали. Команда ушла на перерыв с высоко поднятой головой. У нас есть все основания думать о том, чтобы двигаться вперёд», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» ушёл на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 18 игр.