Михаил Галактионов: у «Локомотива» нет никаких предложений по Тикнизяну

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, есть ли у клуба предложения по крайнему защитнику Наиру Тикнизяну.

«Есть реальность, а есть виртуальность. Это немного разные вещи. На сегодняшний день в клубе никаких предложений нет. Как только предложение появится, совет директоров будет рассматривать текущие варианты. Но на сегодняшний день ни тренерский штаб, ни руководство предложений не имеет.

Безусловно, мы говорили с Наиром. Если будет предметный интерес из европейского клуба, который устроит «Локомотив» и самого игрока, клуб будет рассматривать и поддерживать начинания футболиста. Но сегодня таких предложений нет», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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