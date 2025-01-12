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«Спартак» может провести переговоры с «Торино» о переходе Илича в ближайшие дни — MT

«Спартак» может провести переговоры с «Торино» о переходе Илича в ближайшие дни — MT
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Переговоры между московским «Спартаком» и «Торино» о потенциальном переходе 23-летнего полузащитника Ивана Илича в стан красно-белых могут состояться в ближайшие дни. Об этом сообщает Mondo Toro в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент «Спартак» ещё не сделал «Торино» предложения по сербскому футболисту.

Также интерес красно-белых к Иличу подтверждает авторитетный итальянский журналист Николо Скира.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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