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Кингсли Коман сравнил игру Гарри Кейна и Роберта Левандовского

Кингсли Коман сравнил игру Гарри Кейна и Роберта Левандовского
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Французский полузащитник «Баварии» Кингсли Коман сравнил форварда мюнхенской команды Гарри Кейна с нападающим «Барселоны» Робертом Левандовским. Полузащитник играл с обоими футболистами в немецком клубе в разное время.

«Они довольно похожи, хотя я думаю, что Левандовски немного лучше двигается, он более опасен в штрафной, но у Гарри есть его дальний удар… Кейн реально хорош за пределами штрафной.

Думаю, что они оба довольно похожи, просто у одного есть качества, которые у другого выражены в меньшей степени. Вот почему я думаю, что в целом это два игрока, которых мы можем поставить на место лучшего нападающего за последние пару лет. Я не скажу, что один из них лучше. Потому что, как я уже говорил, думаю, что в том, в чём Левандовски чуть лучше, Гарри тоже очень хорош, и в том, в чём лучше Гарри, Левандовски тоже не плох», — приводит слова Комана Goal.

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