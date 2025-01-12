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«Рядом с ними становишься лучше». Батраков — о тренировках с Головиным и Миранчуком

«Рядом с ними становишься лучше». Батраков — о тренировках с Головиным и Миранчуком
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, какое впечатление на него произвели совместные тренировки с полузащитником «Монако» Александром Головиным и хавбеком «Атланты» Алексеем Миранчуком в сборной России.

«Почувствовал ли разницу в уровне, когда тренировался с Головиным в сборной России? Почувствовал, что в Европе всё интенсивнее и быстрее. Когда играешь с Головиным и Лёшей Миранчуком, они помогают тебе выходить на такой же уровень. Рядом с ними становишься лучше», — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ 19-летний Батраков провёл 17 матчей, в которых забил 10 голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт со столичным клубам рассчитан до 30 июня 2027 года.

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