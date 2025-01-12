«Барселона» обвиняет Араухо в утечке информации об интересе «Ювентуса» к нему — Marca

В «Барселоне» недовольны тем, что информация о возможном уходе центрального защитника Рональда Араухо из клуба появилась в СМИ в преддверии финального матча Суперкубка Испании с мадридским «Реалом», который состоится сегодня, 12 января.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

По информации источника, в «Барселоне» считают, что Араухо должен был предотвратить публикацию этой информации в СМИ до игры с «Реалом». В каталонском клубе полагают, несмотря на то что защитник официально не заявлял о желании уйти из команды, подобные новости могут говорить о проведении им неофициальных переговоров со «старой синьорой».

В стане сине-гранатовых считают, что подобная информация может негативным образом сказаться на состоянии команды, поэтому размышляют о целесообразности включения уругвайского футболиста в заявку на игру с «Реалом».

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