Мануэль Нойер дал категоричный ответ на вопрос о своём будущем в «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сообщил о том, что намерен продолжить выступления за мюнхенский суперклуб.

«Я скоро подпишу новый контракт с «Баварией», — сказал Нойер в интервью Sport1.

Напомним, в декабре журналист Николо Скира и другие инсайдеры сообщали о том, что стороны обсуждают продолжение сотрудничества до 2026 года. Действующий контракт легендарного вратаря рассчитан до 30 июня 2025 года.

38-летний Нойер является 11-кратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии». Также в 2014 году он выиграл чемпионат мира в составе немецкой сборной.

В нынешнем сезоне Нойер принял участие в 20 матчах за мюнхенский коллектив во всех турнирах.