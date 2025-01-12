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Вальверде высказался о критике своей жены в адрес Анчелотти

Вальверде высказался о критике своей жены в адрес Анчелотти
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, повлияла ли критика его жены в адрес главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти на их взаимоотношения с итальянским специалистом.

Напомним, после ноябрьского матча Лиги чемпионов с «Миланом» (1:3), где Анчелотти заменил уругвайца в перерыве, его жена написала в соцсетях: «Феде показывает свой лучший футбол на позиции опорника. Когда, чёрт возьми, они поймут, что он не вингер?»

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 12'     1:1 Винисиус Жуниор – 23'     1:2 Мората – 39'     1:3 Рейндерс – 73'    

«Между мной и Анчелотти никогда не было конфликта. Поскольку я не пользуюсь соцсетями, для меня это стало полной неожиданностью. Тренер всегда хочет лучшего для меня, для команды. Моя жена такая же.

Не могу встать ни на чью сторону. Обе стороны защищали то, чего хотят больше всего. После матча мы [с Анчелотти] не обсуждали это, потому что я не знал о случившемся. Затем у нас состоялась беседа. Но я не злился, ведь нужно уважать действия тренера», — приводит слова Вальверде Marca.

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