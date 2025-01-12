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Гарри Кейн рассказал, на каких нападающих он равнялся

Гарри Кейн рассказал, на каких нападающих он равнялся
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Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн назвал имена футболистов, на которых всегда равнялся.

«В самом начале это был Тедди Шерингем, у которого было очень хорошее понимание игры, сюда бы ещё добавил и Руда ван Нистелроя. Можно выделить Джермейна Дефо, который был бомбардиром «Тоттенхэма», когда я играл в молодёжной команде. И, конечно же, бразильца Роналдо.

Вообще, мне очень нравятся нападающие, которые могут многое делать с мячом за пределами штрафной, которые могут участвовать в игре, создавать моменты. Это всегда меня вдохновляло. Вероятно, это помогло мне стать тем нападающим, которым я являюсь сегодня», — приводит слова Кейна L'Equipe.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах за «Баварию». Он забил 21 гол и сделал девять результативных передач.

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