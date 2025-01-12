«Манчестер Юнайтед» может подписать игрока сборной Португалии за € 40 млн — Maisfutebol

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с возможностью аренды 23-летнего центрального защитника сборной Португалии и «Спортинга» Гонсалу Инасиу. Об этом сообщает Maisfutebol.

По информации источника, «красные дьяволы» хотят, чтобы это арендное соглашение предполагало право обязательного выкупа португальского футболиста за € 40 млн. Подчёркивается, что конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Инасиу может составить дортмундская «Боруссия».

В нынешнем сезоне Инасиу принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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