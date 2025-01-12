Червиченко — о Тавареше: «Спартак» из такого неликвида может собрать целую команду

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игроке красно-белых Томаше Тавареше и неудачных трансферах команды.

«Недавно прочитал про Тавареша и обалдел, что он ещё до сих пор в «Спартаке». Клуб не может от него избавиться. «Спартак» берёт кучу неликвида полудохлого, дают ему огромные зарплаты, о которых никто даже не мечтал, а потом не могут от него избавиться. Никто не может дать им таких условий. Это бич «Спартака». Игроки с удовольствием сидят, потому что понимают, что по любым футбольным законам свои деньги получат. Не хотят никуда уходить. Из такого неликвида «Спартак» может целую команду собрать. В этом плане они точно чемпионы страны», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Тавареш перешёл в московский клуб из «Бенфики» в январе 2023 года. За этот период португальский футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Первую часть нынешнего сезона Тавареш провёл в австрийском ЛАСКе, где он выступал на правах аренды, проведя четыре матча во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.