«Арсенал» — «МЮ»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 18:00

Сегодня, 12 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В нынешнем сезоне команды успели к этому моменту провести друг с другом один матч, который состоялся в Лондоне 4 декабря. В той игре победу со счётом 2:0 праздновали «канониры».

Отметим, что манкунианцы подходят к этой игре с безвыигрышной серией длиною в пять матчей во всех турнирах. «Арсенал», в свою очередь, не смог добиться побед в двух последних встречах.