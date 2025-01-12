«Аль-Хиляль» рассматривает Нуньеса в качестве замены Неймара — Anfield Watch

Несколько клубов из Саудовской Аравии проявляют интерес к 25-летнему центральному нападающему «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу. Об этом сообщает Anfield Watch.

По информации источника, одним из заинтересованных клубов является «Аль-Хиляль». Данный саудовский клуб рассматривает уругвайского футболиста в качестве потенциальной замены для 32-летнего Неймара. Подчёркивается, что «Аль-Хиляль» восхищается нападающим «Ливерпуля» и рассматривает его переход как важный шаг в стремлении повысить свою узнаваемость.

В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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