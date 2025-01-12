Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» рассматривает Нуньеса в качестве замены Неймара — Anfield Watch

«Аль-Хиляль» рассматривает Нуньеса в качестве замены Неймара — Anfield Watch
Аудио-версия:
Комментарии

Несколько клубов из Саудовской Аравии проявляют интерес к 25-летнему центральному нападающему «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу. Об этом сообщает Anfield Watch.

По информации источника, одним из заинтересованных клубов является «Аль-Хиляль». Данный саудовский клуб рассматривает уругвайского футболиста в качестве потенциальной замены для 32-летнего Неймара. Подчёркивается, что «Аль-Хиляль» восхищается нападающим «Ливерпуля» и рассматривает его переход как важный шаг в стремлении повысить свою узнаваемость.

В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Материалы по теме
Суарес высказался о возможном переходе Неймара в «Интер Майами»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android