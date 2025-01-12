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Денис Черышев забил свой первый гол за «Паниониос» во втором чемпионате Греции

Денис Черышев забил свой первый гол за «Паниониос» во втором чемпионате Греции
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В эти минуты в пригороде Афин Неа-Смирни проходит матч 15-го тура греческой Суперлиги 2, в котором местный «Паниониос» принимает «Панахаики». На данный момент стартовал второй тайм, счёт 2:1 в пользу хозяев.

Первый гол «Паниониоса» в этой встрече забил российский полузащитник Денис Черышев, реализовав пенальти. Для 34-летнего футболиста этот мяч стал первым за карьеру во втором по силе дивизионе чемпионата Греции. Ранее он отметился хет-триком в кубковом матче с «Пансерраикосом» (3:0).

Напомним, россиянин официально присоединился к «Паниониосу» 26 сентября. До этого он защищал цвета итальянской «Венеции», которая по итогам прошлого сезона поднялась в Серию А. Лучшие годы Черышева прошли в Испании, где он выступал по большей части за «Валенсию» и «Вильярреал».

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