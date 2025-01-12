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Педри высказался о возможном бойкоте вызова в сборную Испании из-за ситуации с Ольмо

Педри высказался о возможном бойкоте вызова в сборную Испании из-за ситуации с Ольмо
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Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию, что футболисты сине-гранатовых были готовы бойкотировать вызовы в расположение национальной команды в случае, если бы полузащитник Даниэль Ольмо не был зарегистрирован на вторую часть нынешнего сезона Ла Лиги.

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«Они [Ольмо и Виктор] оказались в трудном положении. Я пытался утешить Дани Ольмо, потому что сложно отправляться в Саудовскую Аравию [на Суперкубок Испании], не зная, сможешь ли ты сыграть.

Бойкот сборной из-за ситуации с Ольмо? Я не намерен подтверждать, что был готов не выступать за сборную из-за Дани Ольмо. Это ложь, в которую, я надеюсь, никто не поверил», — приводит слова Педри Goal.

В среду, 8 января, стало известно, что Высший совет по спорту Испании (CSD) разрешил временно внести Ольмо в заявку Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании, несмотря на отказ Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации.

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