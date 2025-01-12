«Манчестер Сити» хочет купить 18-летнего таланта из чемпионата Испании — The Sun

«Манчестер Сити» намерен выиграть конкуренцию у других европейских клубов в борьбе за подписание 18-летнего центрального защитника «Вальядолида» Джума Ба. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «горожане» хотят приобрести Ба и оставить его в аренде в «Вальядолиде» на следующие 18 месяцев. Интерес к защитнику также проявляют «Интер», «Ланс» и «Фенербахче», однако «Манчестер Сити» обладает наибольшими шансами на приобретение Ба.

В нынешнем сезоне Ба принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: