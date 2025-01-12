Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гуарирапа может дебютировать за сборную Венесуэлы в товарищеском матче с США

Гуарирапа может дебютировать за сборную Венесуэлы в товарищеском матче с США
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Сауль Гуарирапа вызван в сборную Венесуэлы на товарищеский матч с командой США, который пройдёт 18 января в Форт-Лодердейле (Флорида), сообщает пресс-служба латиноамериканской команды в социальных сетях.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
18 января 2025, суббота. 23:00 МСК
США
Не начался
Венесуэла
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Таким образом, уже через шесть дней 22-летний футболист может дебютировать за национальную команду своей страны.

В нынешнем сезоне РПЛ венесуэльский форвард провёл 10 матчей за красно-синих, в которых не сумел отметиться результативными действиями. По ходу сезона-2024/2025 Гуарирапа перешёл в стан армейцев на правах аренды из «Сочи», в девяти матчах за который в текущем чемпионате Первой лиги он забил один гол. Согласно условиям договора, ЦСКА оставил за собой право выкупа.

Материалы по теме
Александр Тарханов: у ЦСКА приличный состав, но надо больше доверять Гуарирапе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android