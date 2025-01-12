Гуарирапа может дебютировать за сборную Венесуэлы в товарищеском матче с США

Нападающий московского ЦСКА Сауль Гуарирапа вызван в сборную Венесуэлы на товарищеский матч с командой США, который пройдёт 18 января в Форт-Лодердейле (Флорида), сообщает пресс-служба латиноамериканской команды в социальных сетях.

Таким образом, уже через шесть дней 22-летний футболист может дебютировать за национальную команду своей страны.

В нынешнем сезоне РПЛ венесуэльский форвард провёл 10 матчей за красно-синих, в которых не сумел отметиться результативными действиями. По ходу сезона-2024/2025 Гуарирапа перешёл в стан армейцев на правах аренды из «Сочи», в девяти матчах за который в текущем чемпионате Первой лиги он забил один гол. Согласно условиям договора, ЦСКА оставил за собой право выкупа.