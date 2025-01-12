Симеоне рассказал, как относится к ситуации с регистрацией Ольмо и Виктора

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о регистрации полузащитника «Барселоны» Даниэля Ольмо и нападающего сине-гранатовых Пау Виктора.

«Я согласен со всем, что сказано в заявлении «Атлетико» по этому поводу, я разделяю его. Это очень важно. Вы, журналисты, обладаете силой и формируете общественное мнение, которое не согласно [с решением по делу].

Мы, тренеры, должны стремиться делать лучшее для команды, а есть люди, которые должны заниматься вот этой темой. Журналисты будут занимать одну сторону или другую, они обладают такой силой и знают это.

И то, что произойдёт после решения CSD (Высшего совета по спорту Испании), зависит от того, что будет делать пресса», — приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, в «Атлетико» осудили разрешение зарегистрировать игроков «Барселоны» Ольмо и Виктора. В клубе отметили, что это решение ставит под угрозу существующую систему, подвергая сомнению правила игры.

В начале января Ла Лига, как и Федерация футбола Испании, официально отказали каталонскому клубу в регистрационных действиях по Ольмо и Виктору. Однако в среду, 8 января, стало известно, что Высший совет по спорту Испании разрешил «Барселоне» зарегистрировать Ольмо и Виктора на вторую часть сезона Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании до тех пор, пока апелляция сине-гранатовых будет рассматриваться в судебных инстанциях.