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«Реал» и «Ман Сити» могут перехватить защитника, интересующего «МЮ» — Caught Offside

«Реал» и «Ман Сити» могут перехватить защитника, интересующего «МЮ» — Caught Offside
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«Манчестер Юнайтед» намерен ускорить переговоры по трансферу левого защитника «ПСЖ» Нуну Мендеша на фоне усилившегося интересу к нему со стороны мадридского «Реала» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, французский гранд хочет выручить с продажи португальского футболиста € 65 млн. Подчёркивается, что Мендеш также допускает вариант с подписанием нового контракта с «ПСЖ», заканчивающегося летом 2026 года.

В нынешнем сезоне Мендеш принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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