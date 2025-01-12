Экс-гендиректор «Спартака» Шавло высказался о назначении Фрэнсиса Кахигао

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал назначение испанца Фрэнсиса Кахигао на пост спортивного директора команды.

«Учитывая, что тренер иностранец и по трансферной политике хотят брать иностранцев, испанец со знанием рынка и языка может договориться. Он знает менеджмент, игроков. Это плюс. Что касается российских игроков, то Кахигао не знает наш рынок. Но есть какое-то представление у руководства команды, как действовать. Они взяли иностранца не без опыта. Да, в России он не работал, но в Европе и Южной Америке работал. Напрягает, что везде отработал по году, только в «Арсенале» долго был. Посмотрим.

Трудно найти менеджеров, которые работали бы честно и нормально, особенно в России. Предпочтение отдавалось иностранцу. У нас не такой большой рынок спортивных директоров. Надо воспитывать свои умы: как тренерские, так и управленческие. Чтобы люди получали опыт», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Спартак» официально объявил о назначении Кахигао 3 января. Он сменил на этом посту португальца Томаша Амарала, который работал в клубе с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года.