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Мудрик выстраивает свою защиту вокруг инъекций стволовых клеток коровы — Бурбас

Мудрик выстраивает свою защиту вокруг инъекций стволовых клеток коровы — Бурбас
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Окружение крайнего нападающего сборной Украины и «Челси» Михаила Мудрика, сдавшего положительную допинг-пробу, выстраивает линию защиты для 24-летнего футболиста, настаивая на том, что запрещённое вещество попало в его организм через инъекцию стволовых клеток коровы, сделанную ему в колено в расположение украинской национальной команды.

«Эта версия берётся на текущий момент в качестве основной при защите линии, которая выстраивается окружением Михаила Мудрика. При уточнении и расшифровки этой информации, а также добавление других фактов выясняется, что там был не один укол, а серия уколов. И что известно, все были [сделаны] в сборной.

Сделанный укол содержал препарат актовегин. Основой его является вещество, которое берётся из телёнка, молодой коровы. Общаясь за эти две недели между нашими выпусками со специалистами, а также людьми из медицины, слышал такое утверждение, что при откорме этих телят очень часто им как раз дают мельдоний для более быстрого роста. Их пичкают, чтобы они не болели и активнее развивались.

Поэтому эта версия является основной при защите. Никто не подвергает сомнению, что в организм Михаила Мудрика это вещество попало случайно. Это не было сознательное действие», – сказал журналист Игорь Бурбас на своём подкасте.

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