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Шавло: почему «Спартаку» не вернуть Мелёшина из «Сочи»? Он играет и забивает

Шавло: почему «Спартаку» не вернуть Мелёшина из «Сочи»? Он играет и забивает
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о ближайших трансферных планах красно-белых.

«Спартаку» нужен высокий нападающий, если примут решение продать Николсона. Я уже говорил, что есть свои ребята. Отдали Мелёшина в «Сочи», где он играет и забивает. Почему его не взять? Не знаю, какой у него контракт, можно ли его вернуть. Но он уже адаптирован, знает требования, игру «Спартака».

Из прессы понял, что хотят брать аргентинца, разыгрывающего полузащитника. Но у нас есть Барко. Если возьмут второго, где он будет играть? Надо посмотреть, что хочет тренер, как он думает всё это внедрить. Перебор игроков тоже не очень хорошо. Играть хотят все. Если кого-то берём, он должен играть. Состав у «Спартака» довольно нормальный. Может, стоит взять крайнего защитника, хотя Рябчук прибавил, Денисов ещё молодой, но прибавляет», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам первой части сезона чемпионата России красно-белые занимают третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков после 18 сыгранных матчей.

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