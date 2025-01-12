Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер Никита Гойло вернулся в «Зенит». Он не сыграл ни одной игры за «Динамо» Махачкала

Голкипер Никита Гойло вернулся в «Зенит». Он не сыграл ни одной игры за «Динамо» Махачкала
Комментарии

26-летний голкипер Никита Гойло и махачкалинское «Динамо» завершили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба дагестанской команды.

Гойло провёл за дебютантов РПЛ первую часть нынешнего сезона на правах аренды из «Зенита», так и не сыграв за махачкалинский клуб ни одного матча. Таким образом, футболист вернулся в расположение действующих чемпионов России.

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Сочи» также на правах аренды и провёл 10 матчей.

Махачкалинское «Динамо» закончило первую часть нынешнего сезона чемпионата России на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков после 18 матчей и имея отрыв в одно очко от зоны стыковых матчей.

Вторая часть сезона РПЛ-2024/2025 стартует 28 февраля.

Материалы по теме
Официально
«Динамо» Мх объявило о подписании контракта с 20-летним Кириллом Помешкиным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android