Голкипер Никита Гойло вернулся в «Зенит». Он не сыграл ни одной игры за «Динамо» Махачкала

26-летний голкипер Никита Гойло и махачкалинское «Динамо» завершили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба дагестанской команды.

Гойло провёл за дебютантов РПЛ первую часть нынешнего сезона на правах аренды из «Зенита», так и не сыграв за махачкалинский клуб ни одного матча. Таким образом, футболист вернулся в расположение действующих чемпионов России.

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Сочи» также на правах аренды и провёл 10 матчей.

Махачкалинское «Динамо» закончило первую часть нынешнего сезона чемпионата России на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков после 18 матчей и имея отрыв в одно очко от зоны стыковых матчей.

Вторая часть сезона РПЛ-2024/2025 стартует 28 февраля.