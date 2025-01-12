Колыванов: «Барселона» сделает всё, чтобы обыграть «Реал» в Суперкубке Испании

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Игра пройдёт сегодня, 12 января.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«По сравнению с тем, что было три месяца назад, когда «Барселона» разгромила «Реал» на их поле, ситуация в чемпионате поменялась. «Реал» играет предпочтительнее, а «Барселона» выглядит не особо уверенно. Но финал остаётся финалом. Каталонцы сделают всё, чтобы в предстоящем матче сгладить неудачные результаты последних игр победой в Суперкубке Испании. Думаю, должен получиться сумасшедший и интересный матч с накалом борьбы. Эту игру будет смотреть весь мир, ведь в обеих командах играют звёзды.

В таких матчах сложно называть «Реал» фаворитом. Нельзя сказать, что «Барселона» играет плохо, но команда допускает много грубых ошибок в обороне. Они с «Атлетико» вели 1:0 и в начале второго тайма могли забить ещё два-три мяча, но пропустили в концовке. Если каталонцы раньше забивали по три-четыре гола, сейчас просто перестали это делать. Думаю, в предстоящем финале интрига сохраняется», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.