Один из лидеров Серии А хочет подписать Калверт-Льюина из «Эвертона» — The Sun

«Аталанта» проявляет интерес к 27-летнему нападающему «Эвертона» Доминику Калверт-Льюину. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием английского футболиста грядущим летом, однако может сделать это и в нынешнем январе при условии, что «ириски» пойдут на уступки по трансферной стоимости нападающего.

В нынешнем сезоне Калверт-Льюин принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

После 19 матчей чемпионата Италии «Аталанта» набрала 42 очка и занимает второе место.

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